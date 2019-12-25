Поднявшийся у Спаса на Крови дым приняли за пожар.

Утром 22 ноября в здании возле Спаса на Крови в центре Петербурга заметили дым. Происходящее встревожило прохожих, которые предположили, что внутри мог начаться пожар.

Очевидица по имени Елена рассказала 78.ru, что огня не было видно, однако в воздухе стоял характерный запах. Женщина отметила, что дым выглядел как при возгорании.

Официальных комментариев от МЧС на момент публикации не поступало. При этом один из рабочих, находившихся в здании, сообщил журналистам, что за дым приняли пыль. По его словам, тревога оказалась ложной.

Ранее мы сообщали, что петербуржец погиб при пожаре в однокомнатной квартире на Колпинском шоссе.

Фото: Piter.TV