Названы самые любимые книги петербуржцев

Ежедневное чтение становится рутинной привычкой каждого третьего участника исследования.

Исследование, проведённое сервисом "Яндекс.Книги" совместно с порталом hh.ru, показало, что жители Санкт-Петербурга предпочитают жанр триллера. Город вошёл в первую десятку регионов России, где население регулярно обращается к чтению ежедневных изданий, пишет "Петербургский дневник".

Больше всего среди классических авторов петербуржцы выделили творчество Фёдора Достоевского. Молодёжь Северной столицы значительно чаще остальных предпочитает читать книги в транспорте. Рабочие будни многих горожан обогащаются литературой таких авторов, как Максим Ильяхов и Айн Рэнд.

Регион отличается своеобразными читательскими предпочтениями: лидирует в чтении Калининградская область, Московская и Волгоградская области. В Пермском крае наибольшее распространение получило направление фэнтези, а новосибирцы увлекаются романами-триллерами. Наибольшее количество поклонников любовных романов проживает в Калининградской области.

Ежедневное чтение становится рутинной привычкой каждого третьего участника исследования. Особенно активны в чтении специалисты-аналитики, руководители проектов, маркетологи, юристы и педагоги.

Удобство аудиоформатов высоко оценивают профессионалы, часто находящиеся в командировках и путешествиях, среди которых работники служб безопасности, транспортной индустрии и услуг. Электронные версии книг востребованы специалистами строительной и риэлторской отраслей, управленческими работниками и врачами. Классические бумажные издания остаются любимыми среди журналистов, отельеров и офисных служащих.

Наиболее популярными жанрами среди профессионалов страны являются классика русской литературы, психологические произведения и фэнтези.

Среди популярных русских классиков читатели называют имена Михаила Булгакова, Фёдора Достоевского и Антона Чехова. Произведения Булгакова пользуются спросом среди врачей и аналитиков, тексты Достоевского привлекают дизайнеров и деятелей культуры, рассказы Чехова находят отклик у учителей. Наиболее известными представителями жанра нон-фикшен становятся Марк Мэнсон с книгой "Тонкое искусство пофигизма" и Ольга Примаченко с работой "К себе нежно", которыми интересуются бухгалтера. Книга Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" пользуется популярностью среди педагогов, а менеджеры по продажам предпочитают изучать труды Джорджа Клейсона "Самый богатый человек в Вавилоне".

Таким образом, для медицинских работников литература служит инструментом личностного роста, творческим людям приносит удовольствие и вдохновение, руководителей развивает профессионально, учёные и преподаватели рассматривают чтение как профессиональное обязательство, а работники туриндустрии и ресторанов видят в книгах средство снятия стресса.

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