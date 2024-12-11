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Житель Ленобласти пытался залезть в шахту метро в Петербурге. Его арестовали на 14 суток
Сегодня, 9:16
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Житель Ленобласти пытался залезть в шахту метро в Петербурге. Его арестовали на 14 суток

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Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Житель Ленобласти попытался проникнуть в одну из вентиляционных шахт метро в Петербурге. Он получил арест, рассказали в городской подземке. 

Ночью 9 января на одном из вентиляционных киосков в районе объектов нового строительства метро сработала охранная сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили взлом решетки и мужчину 1999 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции. 

Уже 10 января решением Октябрьского районного суда Петербурга пойманному назначили административное наказание в виде ареста на 14 суток. 

В дальнейшем история с попыткой проникновения на стратегический объект может стать основанием для уголовного дела с куда более строгим наказанием, вплоть до нескольких лет лишения свободы.

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее на Piter.TV: пассажир упал на рельсы станции метро "Проспект Ветеранов". 

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Теги: вентиляционная шатха, метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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