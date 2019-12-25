Как отметил глава города, станцию «Фрунзенская» планируется открыть в первой половине 2027 года.

Развитие метрополитена остается одним из ключевых приоритетов Северной столицы. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Важнейшим шагом, по словам главы города, стало сохранение профессионального ядра метростроителей. Для этого была создана городская компания "Метрострой Северной Столицы", к работе в которой удалось привлечь около трех тысяч специалистов. Сейчас предприятие стабильно ведёт работы, обеспечивая непрерывность крупных инфраструктурных проектов.

Серьезный прогресс наблюдается и на этапе подготовки документации для новых участков подземки. Уже определены и закреплены на карте территории под строительство двух первых отрезков Кольцевой линии. Отдельное внимание уделено третьему пусковому участку Красносельско‑Калининской линии — от станции "Каретная" до "Полюстровский проспект — 1". Сейчас по проекту планировки территории проходят общественные обсуждения.

Губернатор подчеркнул, что город возвращается к последовательному и прозрачному планированию метро. Такой подход позволяет заранее фиксировать расположение будущих станций и вестибюлей, а также заблаговременно решать земельные и имущественные вопросы — это снижает риски срывов сроков и делает реализацию проектов более прогнозируемой.

Отдельно Беглов коснулся перспектив Кольцевой линии в районе Фарфоровского поста. Там предусмотрена станция "Фарфоровская" и участок под нее уже зарезервирован. При этом градостроительные решения в локации пересматриваются в связи со строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ), поэтому точные сроки возведения станции пока не называются.

Также губернатор озвучил ключевые даты: станцию "Фрунзенская" планируется открыть в первой половине 2027 года, а запуск Единого диспетчерского центра метрополитена намечен на 2029 год.

Также Беглов рассказал, что вокзальный комплекс на Волковской в Петербурге откроют в конце 2027 года.

Фото: Piter.TV