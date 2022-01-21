Монтаж комплекса для подъема грунта стартовал на станции метро "Заставская"

На строительной площадке уже возведены опорные элементы и перекрытия, кроме того, прикреплены четыре контейнера для сбора породы.

На территории будущей станции "Заставская" Красносельско-Калининской линии петербургского метро ведется установка наземного горного комплекса. Специалисты заняты калибровкой подъемного устройства, которое играет ключевую роль в транспортировке грунта. Telegram-канал "Подземник" сообщил, что на строительной площадке уже возведены опорные элементы и перекрытия, кроме того, прикреплены четыре контейнера для сбора породы.

Сейчас основное внимание уделяется подготовке вертикального ствола, предназначенного для спуска оборудования и подъема выкопанного материала. Бурение ствола завершено, зафиксированы 24 углубленных прохода по два метра каждый.

Под землей строительные работы также продолжаются: установлена 17-я секция вокруг зоны рассечения, частично уложен бетон для формирования одной из частей рудничного двора. Конструкция, достигающая глубины около 40 метров, гарантирует повышенную защиту границ ствола.

Ранее мы сообщили о том, что первый вестибюль станции метро "Театральная" планируют открыть в 2030 году.

