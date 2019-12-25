Первый вестибюль станции метро "Театральная" планируют открыть в 2030 году

Вход расположится на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, там, где раньше находился дом бытового обслуживания.

Открытие первого вестибюля станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии запланировано лишь к 2030 году, сообщил 26 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в ходе отчета администрации Адмиралтейского района, цитируя телеграм-канал "Подземник". Вход расположится на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, там, где раньше находился дом бытового обслуживания. Изначально предполагали завершить работы годом ранее, но теперь срок официально перенесён.

Стоит отметить, что ранее Управление делами Президента заявляло о планах ввода вестибюля в Театральном сквере (на месте автозаправочной станции) до 2030 года, а открытие выхода на Лермонтовском проспекте относилось к перспективам до 2040 года, причем речь шла уже о будущей Адмиралтейско-Охтинской линии. Между тем утвержденный проект планировки предполагает наличие обоих выходов одновременно, однако очередность реализации, очевидно, претерпела изменения.

Месторасположение входов изначально вызвало многочисленные споры. Проектировку осложнял отказ от размещения входа на перекрёстке улиц Глинки и Декабристов ввиду возражений художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Возражала против строительства и компания "Роснефть", владеющая заправкой в Театральном сквере, а также руководство расположенного рядом дома бытовых услуг на Лермонтовском проспекте. Тем не менее, итоговый вариант плана всё же был утверждён.

Несмотря на завершение строительства самой станции "Театральная" еще в декабре 2024 года, поезда проходят её без остановок на отрезке от "Спасской" до "Горного института" именно из-за отсутствия оборудованных выходов на поверхность.

