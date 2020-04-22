МВД взяло на контроль ситуацию с депортацией блогера из Петербурга Черкашина

Миграционная служба пообещала разобраться в истории 24-летнего уроженца Казахстана, который агитировал молодежь работать на заводе. Ему грозит выдворение из страны с пятилетним запретом на въезд.

Миграционная служба МВД России официально отреагировала на резонансную историю блогера Ивана Черкашина, которому грозит депортация в Казахстан. В ведомстве пообещали взять ситуацию на личный контроль и разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Как писал Mash, 24-летний Иван переехал в Петербург из Казахстана в 2024 году, устроился на завод и начал вести блог. Его юмористические ролики о судьбе простых рабочих парней позволили набрать почти 300 тысяч подписчиков. Около трех тысяч молодых людей благодаря его видео устроились на различные производства по всей стране. Однако теперь самому Черкашину, как утверждалось в публикации, грозит выдворение из России с пятилетним запретом на въезд.

По словам самого блогера, причиной стала ошибка сотрудников миграционной службы. Черкашин отметил, что консультировался с ними перед пересечением границы, а после возвращения пытался продлить регистрацию, предъявив трудовой договор. Однако вместо продления его оформили как вновь прибывшего, а затем и вовсе отказали в легализации.

В официальном заявлении миграционной службы МВД России сказано, что ведомство возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будут решать в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

