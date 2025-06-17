Врач Баэса призвал даже злейших врагов отказаться от трех продуктов

Специалист объяснил, что хлопья на завтрак вызывают скачки сахара, колбасы содержат консерванты и крахмал, а в магазинных соках нет клетчатки, зато много сахара.

Врач Пабло Эрнандес Баэса заявил, что три продукта он никогда не посоветовал бы съесть даже своим злейшим врагам. Его слова приводит издание Deia.

В первую очередь Баэса призвал отказаться от сладких хлопьев на завтрак. Он пояснил, что рафинированная мука и добавленный сахар, которые содержатся в их составе, приводят к резким скачкам уровня глюкозы в крови, ухудшению концентрации внимания и появлению чувства голода вскоре после утреннего приема пищи.

Также доктор посоветовал исключить из рациона колбасы, так как они содержат большое количество консервантов, соли, крахмала и других вредных добавок.

Кроме того, специалист порекомендовал отказаться от покупки промышленных соков. По его словам, в них практически отсутствует клетчатка, но зато содержится много сахара.

