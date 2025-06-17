Россиянам посоветовали заклеить окна фольгой для борьбы с жарой в квартирах

В борьбе с жарой в квартирах, где нет кондиционера, можно обклеить окна фольгой. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на экспертов.

Специалисты пояснили, что фольга отлично отражает свет. Однако многих россиян не устраивает эстетическая составляющая такого метода. Тем, кто все же решит прибегнуть к этому способу, рекомендуется использовать для обклейки 5-6-метровые рулоны. Также подойдет зеркальная пленка.

Для изоляции от солнца эксперты посоветовали использовать плотные шторы из светлой ткани — они лучше всего отражают свет. Отлично подойдут и blackout-шторы, которые почти полностью изолируют помещение от солнечных лучей. Железные и тканевые жалюзи способны задерживать до 90 процентов света.

