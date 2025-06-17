Суд обязал IT-компанию убрать колючую проволоку на берегу Сидоровского канала

Петродворцовый районный суд удовлетворил иск местного жителя и постановил арендатору земельного участка освободить береговую полосу Сидоровского канала. Доступ к воде был полностью перекрыт забором, воротами и строением на причале, поверх которых натянута колючая проволока.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, арендатором участка выступает компания, оказывающая услуги в сфере информационных технологий. В ходе разбирательства суд изучил отчет комитета по природопользованию, из которого следовало, что арендатор не обеспечил свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования.

Суд обязал компанию в течение 30 дней после вступления решения в законную силу демонтировать забор и откатные ворота. После этого неограниченный круг лиц сможет беспрепятственно подходить к воде, рыбачить и причаливать лодки.

