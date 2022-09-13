Центробанк подготовил поправки в ОСАГО для наследников погибших участников СВО

Им разрешат оформлять полис на автомобиль без ожидания шести месяцев после смерти владельца. Также регулятор планирует вернуть часть страховой премии при отказе от договора до его начала.

Центральный банк России подготовил пакет поправок в правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Как пишут "Ведомости", ключевое нововведение коснется наследников погибших участников специальной военной операции.

Им разрешат оформлять полис ОСАГО на автомобиль, не дожидаясь завершения процедуры вступления в наследство. Для этого будет достаточно документов, выданных нотариусом. В настоящее время право собственности на транспортное средство при отсутствии завещания оформляется только спустя шесть месяцев после смерти владельца.

Кроме того, регулятор намерен закрепить право владельцев полиса возвращать часть страховой премии при отказе от договора до начала его действия. Гражданину вернут уплаченную сумму за вычетом 22 процентов. Сейчас премия не возвращается даже за еще не вступивший в силу полис.

Еще одна поправка связана с европротоколом. Из текста правил ОСАГО уберут фиксированное указание на лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников полиции в случае разногласий между водителями.

