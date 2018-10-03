Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта станции метро Озерки

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции метро "Озерки". Решение опубликовано в реестре ведомства 4 мая 2026 года.
Петербургский метрополитен планирует закрыть станцию на ремонт в текущем году. Конкретные сроки закрытия станции будут объявлены дополнительно после утверждения графика ремонтных работ.
Ранее мы сообщили о том, что оперативный штаб по транспорту заработал в Петербурге в связи с непогодой.
Фото: Telegram / "Подземник"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все