Оперативный штаб по транспорту заработал в Петербурге в связи с непогодой

В составе штаба представлены структуры, подчинённые Комитету по транспорту, а также крупные транспортные операторы, такие как ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" и ОАО "Российские железные дороги".

В Петербурге сформирован оперативный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте, созданный по распоряжению вице-губернатора Кирилла Полякова. Информацию подтвердил комитет по транспорту города.

Путешественники могут ознакомиться с оперативной информацией о движении транспорта по следующим каналам:

По вопросам функционирования наземного транспорта — Горячая линия СПб ГКУ "Организатор перевозок": +7 (812) 576-55-55;

Расписание пригородных автобусов доступно через диспетчера автовокзала: +7 (812) 246-98-08;

Актуальное расписание пригородных электричек можно посмотреть на станциях и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также позвонив по номеру горячей линии 8-800-775-00-00. Если поезд задерживается более чем на час, пассажиру предоставляется возможность возврата денег через билетную кассу или на сайте ppk-piter.ru.

Изменения возможны и в графиках авиарейсов. Своевременную информацию можно отслеживать через табло вылета и прилёта, объявления в аэровокзале, официального чат-бота аэропорта @OfficialPulkovoBot и контактных центров аэропорта: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-34-44.

Авиапассажирам в аэропорту Пулково доступен широкий перечень удобств: медицинская помощь круглосуточно, комнаты для матерей и малышей, оборудованные залы ожидания для маломобильных групп населения, бесплатные точки доступа Wi-Fi и зарядки мобильных устройств, а также поддержка представителей программы гостеприимства.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме в связи с приходом циклона "Фрэнсис".

