Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме в связи с приходом циклона "Фрэнсис"

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин доложил в своем Telegram-канале, что коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы из-за сильных осадков.

Город накрыл циклон "Фрэнсис". Основные усилия служб сосредоточены на очистке центральных улиц, подъездов к важным учреждениям, таким как школы, детские сады, больницы и остановки общественного транспорта, а также подъезды к жилым домам. Коммунальная техника трудится круглосуточно.

По официальным данным, в дневную смену на улицы вышли более 1044 единиц уборочной техники и 900 работников вручную очищающих дороги и тротуары. Ночью количество машин составляло более 960 единиц. Помимо этого, во дворах городов трудятся около 4000 дворников и свыше 800 механизированных рабочих.

Ранее мы сообщили о том, что за зиму в Петербурге выпало порядка 76 сантиметров снега.

