Два проходческих щита прошли станцию "Броневая" на коричневой ветки петербургского метро

В Петербурге полным ходом продолжаются строительные работы на Красносельско-Калининской линии подземки: два туннелепроходческих комплекса успешно миновали промежуточную станцию "Броневая" и преодолели расстояние в 450 метров в направлении будущей остановки "Заставская". Один из щитов прошел порядка 300 метров, второй — около 150 метров, оба имеют диаметр 5,6 метра. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры мегаполиса: развитие метрополитена является ключевым направлением стратегии города на ближайшую перспективу. Открыты уже 3 из планируемых 10 новых станций до 2030 года, работа над остальными 7 продолжается.

Сегодня на участке строительства "Путиловская" — "Каретная" задействованы три механизированных комплекса. Первые два производятся Ясиноватским машиностроительным заводом и продвигаются от "Путиловской" к "Каретной". Третий комплекс, получивший название "Вера", произведен силами петербургского Обуховского завода и движется навстречу первым двум щитам.

Предполагается, что в ближайшее время число работающих механизмов увеличится до четырех. Четвертый, изготовленный также на Обуховском предприятии, будет установлен под землёй во II квартале следующего года. Этот механизм возьмёт на себя прохождение почти четырёх километров тоннеля на глубине свыше 60 метров. Общая протяжённость обоих тоннелей на участке составляет приблизительно семь километров.

Стоит напомнить, что новая линия будет включать четыре глубокие станции: "Броневую", "Заставскую" с пересадочным узлом на линию 2 ("Московские Ворота"), "Боровую" и конечную "Каретную".

Фото: Правительство Петербурга