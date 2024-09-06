Петербуржцам показали состояние котлована на станции метро "Богатырская"

Строители ведут выемку грунта с двух сторон и монтируют раскрепляющие конструкции на глубине пяти метров.

В Приморском районе Петербурга продолжается строительство станции метро "Богатырская" (проектное название — "Яхтенная"). Рабочие разрабатывают котлован: выемка грунта внутри ограждающей конструкции идёт с двух противоположных сторон, параллельно устанавливаются раскрепляющие элементы. Кадрами с объекта поделился Telegram-канал "Подземник".

Фото: Telegram / Подземник

Как сообщается, выемка грунта началась в конце декабря 2025 года со стороны Камышовой улицы, а в конце января 2026 года работы стартовали и со стороны Богатырского проспекта. На данный момент ведётся разработка грунта на уровне первого и второго распорных поясов из шести запроектированных. Глубина котлована уже превысила пять метров при проектных 21 метре.

Технология строительства станции включает создание "стены в грунте". Сначала по контуру будущего котлована сооружают эту конструкцию. Затем внутри периметра производят выемку грунта, укрепляя стену системой распорок. И уже в готовом котловане приступают к монтажу основных конструкций станции. Telegram-канал "Подземник"

Фото: Telegram / Подземник

Станция "Богатырская" строится на Невско-Василеостровской (третьей) линии метрополитена. Она расположится между открытой в 2018 году станцией "Беговая" и строящейся "Каменкой". Ввод участка в эксплуатацию запланирован в горизонте 2028–2029 годов. Новая станция должна улучшить транспортную доступность Приморского района, где проживают сотни тысяч петербуржцев.

Фото: Telegram / Подземник