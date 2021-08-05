В Петербурге сняли транспортные ограничения после парада и шествия

В Санкт-Петербурге завершились временные транспортные ограничения, введённые в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городском комитете по транспорту, движение автомобилей восстановлено на Дворцовой набережной и прилегающих улицах.

По Невскому проспекту уже курсируют автомобили, а также гуляют туристы и горожане. Станции метро работают в ранее определённом ведомством режиме. Все ограничения, действовавшие в утренние и дневные часы, сняты.

