Метрополитен Петербурга получил Почетный знак от президента за успехи

Путин наградил петербургское метро государственной наградой.

Метрополитен Санкт-Петербурга получил государственную награду за надежную и безопасную работу. ГУП "Петербургский метрополитен" награжден Почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Награду коллективу предприятия вручили представители Смольного.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отметил, что это заслуженное признание многолетнего труда тысяч специалистов. Они ежедневно обеспечивают надежную, безопасную и комфортную работу одного из важнейших транспортных предприятий города. На сегодняшний день метрополитен Петербурга насчитывает свыше 18 тысяч сотрудников, шесть линий и 75 станций. Предприятие внедряет передовые технологии и проводит масштабную работу по повышению качества транспортного обслуживания петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков