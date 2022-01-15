Строители завершили проходку шахтного ствола для станции метро "Боровая"

Метростроители достигли глубины более 40 метров, полностью смонтировав все 58 колец ствола.

Специалисты завершили проходку шахтного ствола для будущей станции метро "Боровая" на втором участке Красносельско-Калининской линии. Об этом сообщает телеграм-канал "Подземник".

Работы велись на стройплощадке шахты № 849, расположенной на территории Бадаевских складов недалеко от Черниговской улицы. Через этот ствол, который станет вентиляционной шахтой на перегоне "Заставская" — "Боровая", впоследствии начнется строительство самой станции.



Фото: Telegram / Подземник

Выполнена проходка всех 58 колец шахтного ствола. Сейчас специалисты достигли глубины более 40 метров из 56 проектных. Смонтирована система замораживания грунта, которая была переведена в пассивный режим поддержания. Полное оттаивание грунта займет около полугода.

Продолжается оборудование горного комплекса: возведение копра из железобетонных блоков, переармировка для будущего двухклетевого подъема, установка шкива и подшкивной конструкции. Эти работы необходимы для продолжения проходки и последующей транспортировки породы.

Ранее были опубликованы фото щита "Вера", работающего в тоннеле в сторону "Боровой". Тоннели также прокладываются от шахты № 852, расположенной рядом с будущей станцией "Каретная", в двух направлениях: к "Боровой" и "Лиговскому проспекту 2".

Второй участок Красносельско-Калининской линии, помимо "Боровой", включает станции "Броневая", "Заставская" (с пересадкой на "Московские ворота") и "Каретная" (с переходом на "Обводный канал"). В перспективе линию планируется продлить до "Лиговского проспекта 2" и проектируемой станции "Суворовская".

В январе 2026 года "Метрострой" получил разрешение на строительство всех четырех станций. На участке работают проходческие щиты. Подготовку проектной документации для станций "Заставская", "Боровая" и "Каретная" планируется завершить в III квартале 2026 года.

