На Дворцовой площади в Петербурге прошёл парад в честь Великой Победы

Торжественная церемония началась в 10:00 с прохода парадного расчета группировки войск "Север".

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, которое началось ровно в 10:00 с традиционного объявления диктора, в этом году прошло в новом, более "камерном" формате из-за соображений безопасности.

Торжества начались с минуты молчания в память о погибших, после чего на площадь вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы. Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа (ЛенВО) генерал-лейтенант Рустам Миннекаев, а командовал им врио начальника штаба ЛенВО генерал-майор Михаил Лысенко. Они совершили объезд парадного строя на автомобиле ЗИЛ.

В параде приняли участие более тысячи военнослужащих петербургского гарнизона и курсантов военных вузов. При этом в колонны не вошли воспитанники суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов, а также традиционная для предыдущих лет военная техника, включая танк Т-34.

Отличительной особенностью нынешнего парада стало участие бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции. Перед началом основного действа по главной городской площади прошёл парадный расчет военнослужащих группировки войск "Север", сформированной на базе Ленинградского военного округа.

В целях безопасности ветеранов Великой Отечественной войны в этом году на трибуны не приглашали, уступив их место участникам специальной военной операции и другим приглашённым лицам. Вход на Дворцовую площадь для граждан без пригласительных билетов был закрыт.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин заявил, что победу куют на фронте и в тылу.

Фото: прямой эфир телеканала "Санкт-Петербург"