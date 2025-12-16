Петербургу разрешили строить 2-4 этапы ШМСД с мостом через Неву

Служба госстройнадзора выдала документ 29 мая. Центральным элементом трассы станет мостовой переход, который разгрузит Володарский мост и мост Александра Невского.

Санкт-Петербург получил разрешение на строительство второго и четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения. Документ 29 мая выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Центральным элементом будущей трассы станет мостовой переход через реку Неву. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что переправа разгрузит соседние Володарский мост и мост Александра Невского. По словам главы города, новый мост перераспределит транспортные потоки, снизит нагрузку на существующие переправы и прилегающие дороги на правом и левом берегах Невы, связав их в наиболее востребованном месте.

Беглов также отметил, что с вводом Большого Смоленского моста и этого нового сооружения в составе ШМСД дорожная ситуация изменится не только для активно растущего Невского района, но и в целом для юга Петербурга, а также для всей Санкт-Петербургской агломерации.

Ранее в ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем.

Фото: пресс-служба Смольного