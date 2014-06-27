В ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем

В этот корпус будут ходить ученики 8-11 классов.

В Московском районе Петербурга начала работу новая школа на 550 учеников. Трёхэтажное здание на улице Меридианной, 6, корпус 4, стало второй площадкой школы №353 и рассчитано на старшеклассников с 8 по 11 класс. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здесь оборудованы просторные классы, лаборатории, мастерские, залы для кружков и творчества. Есть большой спортивный зал, бассейн и столовая. На пришкольной территории разместились футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и тренажёры.

Школа построена в рамках комплексного развития территории жилого комплекса "Зелёный квартал". Ранее в этом районе уже появились два детских сада и школа на 825 учеников. Новое здание должно заметно разгрузить образовательную сеть района и создать комфортные условия для обучения старшеклассников.

Контроль за строительством социальных объектов, возводимых инвесторами, осуществляет СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственное Комитету по строительству Петербурга. Его специалисты следят за качеством, безопасностью и соблюдением сроков работ.

Фото: портал "Строительный Петербург"