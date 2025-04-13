В Петербурге впервые за 17 лет открыли новую ветку метро: "Строительный Петербург" рассказал, как шло строительство

Первый пусковой участок длиной более 5 километров рассчитан на пассажиропоток до 221 тысячи человек в сутки.

В Санкт-Петербурге 26 декабря 2025 года открыли первый участок Красносельско-Калининской линии метро — шестой ветки, которую в городе называют "коричневой". Это первая новая линия петербургской подземки с 2008 года. Пока она включает две станции — "Юго-Западную" и "Путиловскую". На "Путиловской" организован переход на станцию "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии. Портал "Строительный Петербург" рассказал, как строилась новая ветка метро.

Губернатор Александр Беглов на церемонии открытия сказал, что запуск новой ветки стал результатом большой работы метростроителей, которым пришлось вести проходку на сложных глубинах и в непростых геологических условиях. Первым пассажирами стали представители городского правительства и специалисты "Метростроя Северной Столицы". После осмотра станций губернатор дал старт движению поездов.

Первый пусковой участок длиной более 5 километров рассчитан на пассажиропоток до 221 тысячи человек в сутки. На линии планируется движение не менее 40 пар поездов в час. Во время строительства метростроители прошли свыше 10 тысяч метров тоннелей, уложили ходовые и контактные рельсы. Пересадочный узел "Путиловская" — "Кировский завод" был выполнен в сжатые сроки.

Генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев отметил, что особую сложность при сооружении пересадки создавали старые выработки 1950-х годов, которые приходилось учитывать во время горных работ.

Станция "Юго-Западная" стала первой в Красносельском районе. Ее вестибюль расположен на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Глубина заложения станции — около 55 метров. Над эскалаторным наклонным ходом установлено стеклянное панно площадью более 45 квадратных метров. Автор композиции — педагог РГПУ им. Герцена Геннадий Яндыганов — пояснил, что создал собирательный образ, связанный с темой Ленинградской области и личным художественным опытом.

"Путиловская" находится рядом с действующей станцией "Кировский завод". Ее вестибюль выполнен в камне, а главным элементом оформления стало панно, отсылающее к истории Путиловского завода и промышленной теме. Глубина заложения станции — около 58 метров.

Обе станции оборудованы платформенными раздвижными дверями и современным встроенным освещением. На новом участке работают поезда "Балтиец" в специальной "коричневой" расцветке.

Строительство линии продолжится в сторону станции "Каретная". В октябре 2025 года были запущены дополнительные проходческие комплексы, которые должны ускорить работы. По словам главы "Метрострой Северной столицы", Дмитрия Васильева, на участке "Путиловская" — "Каретная" уже ведется активная проходка, а в ближайшее время планируется развернуть максимальный фронт работ.

В перспективе шестая линия должна связать юго-запад Петербурга с историческим центром, а затем выйти на северо-восток города — в Калининский район.

Видео: портал "Строительный Петербург"