В Петербурге почти достроили тоннель к новым станциям метро "Богатырская" и "Каменка"

Строительство нового участка "зелёной" линии метро в Санкт-Петербург вышло на финальный этап проходки тоннеля. Самый крупный тоннелепроходческий щит города — "Надежда" — уже преодолел больше 4,3 километра под землёй. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на "Метрострой Северной столицы"

Ход строительства проверили вице-губернатор Николай Линченко, представители администрации Приморского района и профильных комитетов. Сейчас работы ведутся на продолжении Невско-Василеостровской линии в сторону будущих станций "Богатырская" и "Каменка".

"Надежда" считается крупнейшим проходческим комплексом петербургского метро. Диаметр щита составляет 10,5 метра, благодаря чему специалисты строят сразу двухпутный тоннель. Это позволяет сократить сроки работ по сравнению с традиционной схемой, когда для каждого направления прокладывают отдельный тоннель.

Из запланированных 4,6 километра комплекс уже прошёл более 4,3 километра. Внутри готового участка строители параллельно укладывают бетонное основание пути и монтируют рельсы. Кроме того, между станциями "Беговая" и "Богатырская" продолжается сооружение вентиляционного перекрытия, которое обеспечит работу инженерных систем метро.

Новые станции должны улучшить транспортную доступность Приморского района, где активно строятся жилые кварталы. Вестибюль станции "Богатырская" разместят возле пересечения Туристской улицы и Богатырского проспекта, а "Каменка" появится рядом с Комендантским и Шуваловским проспектами. В дальнейшем она станет пересадочной на Фрунзенско-Приморскую линию метро.

Фото: МАКС / Метрострой Северной столицы