Пешеходную зону у метро "Старая Деревня" благоустроят к сентябрю

Губернатор Александр Беглов сообщил о планах по благоустройству территории у станции метро "Старая Деревня". Ежедневно здесь проходят тысячи пассажиров, и городские власти намерены сделать это пространство более комфортным.

Фото: Telegram / Александр Беглов

По словам главы города, проект предусматривает не только устройство современных пешеходных дорожек с необходимыми элементами благоустройства — скамейками, урнами, велопарковками, — но и озеленение. Здесь высадят клёны, сирень и многолетние цветы. Кроме того, будет выполнена реконструкция наружного освещения.

Завершить все работы планируется к сентябрю 2026 года.

