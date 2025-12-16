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На "Пионерской" стартует капремонт эскалатора
Сегодня, 13:24
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На "Пионерской" стартует капремонт эскалатора

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С 8 июня до 21 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.

На станции метро "Пионерская" пройдет капитальный ремонт эскалатора. Об этом рассказали 5 июня в ГУП "Петербургский метрополитен". 

С 8 июня до 21 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен, с 17:10 до 19:10 – закрыт. А 4 и 5 июля вестибюль также закроют для входа пассажиров. 

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее на Piter.TV: петербургскому метро нужны 712 вагонов до 2035 года с учетом открытия новых станций. За последние 4 года АО "Трансмашхолдинг" поставило городу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов для подземки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, пионерская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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