На "Пионерской" стартует капремонт эскалатора

С 8 июня до 21 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.

На станции метро "Пионерская" пройдет капитальный ремонт эскалатора. Об этом рассказали 5 июня в ГУП "Петербургский метрополитен".

С 8 июня до 21 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен, с 17:10 до 19:10 – закрыт. А 4 и 5 июля вестибюль также закроют для входа пассажиров.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее на Piter.TV: петербургскому метро нужны 712 вагонов до 2035 года с учетом открытия новых станций. За последние 4 года АО "Трансмашхолдинг" поставило городу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов для подземки.

Фото: Piter.TV