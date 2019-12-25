Следователи начали проверку после инцидента с детьми на "Пионерской"

Ребята возвращались со спортивных сборов, и им стало плохо.

Следователи Петербурга проводят проверку после инцидента с несовершеннолетними на станции метрополитена "Пионерская". Напомним, накануне пятерым детям стало плохо, им понадобилась помощь медиков.

Как пишет "Бриф24", состояние подростков ухудшилось в подземке. Они обратились к сотрудникам метро, затем на станцию прибыли врачи. Предварительно, ребята возвращались со спортивных сборов. Одна из возможных причин случившегося – солнечный удар, однако очевидцы сообщили о судорогах и симптомах, напоминающих отравление.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, были опрошены персонал "Пионерской" и пассажиры.

Ранее мы рассказывали о том, что проверку по факту гибели трехлетней девочки в Саперном проводит прокуратура.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу