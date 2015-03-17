Рыбак нашёл машину со скелетом водителя в пруду Новой Москвы

Личность погибшего и марка автомобиля устанавливаются.

Житель дачного посёлка Кокошкино отправился на рыбалку на пруд. Однако здесь его ждал другой улов – мужчина обнаружил на дне водоема автомобиль с человеческими останками, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, рыбак закинул удочку и почувствовал, что крючок зацепился за что-то очень тяжёлое. Однако вытащить снасть не получилось, тогда мужчина нырнул в воду. На дне он увидел автомобиль, внутри которого находился пристёгнутый человеческий скелет.

На месте происшествия вызвали экстренные службы и водолазов. Машина лежит на глубине около четырех метров. Это уже не первый автомобиль, который обнаружили в Кокошкинском пруду. В сентябре 2024 года со дна подняли "Волгу", которая находилась под водой 17 лет.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти дайверу отрезало голову винтом катера во время рыбалки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)