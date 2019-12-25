В Ленобласти 13 ЗАГСов проведут регистрацию браков 31 декабря

Подать заявление на государственную регистрацию брака на эту дату можно до 30 ноября.

В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что уходящий год может стать для пар последним холостяцким, а наступающий – первым семейным. Власти уточнили, что 31 декабря свои двери для молодоженов распахнут 13 ЗАГСов региона.

В сообщении уточнили, что регистрацию проведут в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском отделах, а также в ЗАГСе Соснового Бора.

В администрации добавили, что подать заявление на государственную регистрацию брака на эту дату можно до 30 ноября. Сделать это можно онлайн через Госуслуги или лично в выбранном отделе. Там отметили, что под залпы салютов и марш Мендельсона пары смогут сказать друг другу "да", обменяться кольцами и встретить Новый год уже в статусе супругов.

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Фото: Magnific (freepic.diller)