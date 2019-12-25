Учителя Ленобласти побывали на праздничном концерте в Кремлевском дворце

Делегация Ленинградской области приняла участие в праздновании Дня учителя.

Делегация Ленинградской области приняла участие в праздничном концерте, посвященном Дню учителя, который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие организовало Министерство просвещения России.

Регион на концерте представили учителя, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и руководители образовательных учреждений. Всего в Кремле собрались тысячи представителей сферы образования из разных регионов России, в том числе учителя, директора школ и вузов и сотрудники органов управления образованием.

Участники мероприятия смогли встретиться с коллегами из других регионов, обсудить профессиональные достижения и совместные инициативы. В Комитете образования Ленинградской области поздравили педагогов с профессиональным праздником и отметили значимость их труда для воспитания и образования подрастающего поколения.

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Фото: пресс-служба Комитета образования Ленинградской области.