Комплексную проверку системы оповещения в Петербурге перенесли на 9 октября

С 10:30 до 11:00 на всей территории города будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования и оповещения.

В Петербурге изменили дату проведения комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения (РСОН). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Мероприятие состоится в пятницу, 9 октября.

С 10:30 до 11:00 на всей территории города будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования и оповещения.

Кроме того, в ходе проверки задействуют телевизионные каналы, радиовещательные станции и технические средства оповещения организаций, которые сопряжены с региональной системой оповещения населения Петербурга.

Фото: Piter.TV