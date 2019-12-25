Комплексную проверку системы оповещения в Петербурге перенесли на 9 октября

В Петербурге изменили дату проведения комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения (РСОН). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Мероприятие состоится в пятницу, 9 октября.
С 10:30 до 11:00 на всей территории города будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования и оповещения.
Кроме того, в ходе проверки задействуют телевизионные каналы, радиовещательные станции и технические средства оповещения организаций, которые сопряжены с региональной системой оповещения населения Петербурга.
Фото: Piter.TV
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