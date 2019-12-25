На улице Маршала Казакова снесли недострой

В Петербурге еще одну территорию освободили от самовольного объекта. На улице Маршала Казакова демонтировали трехуровневый недострой, рассказали в городском комитете по контролю за имуществом 6 октября.
Здание планировали использовать как административно-деловой комплекс, однако инвестиционный проект так и не реализовали. Договор аренды земельного участка прекратил действие. По решению суда постройку нужно было снести. Этого не сделали, и за демонтаж взялся Петербург.
Сейчас объект полностью разобран, территория освобождена. Затраты на проведение демонтажа будут взысканы с бывшего арендатора в рамках претензионно-исковой работы.
Пресс-служба ККИ
Ранее на Piter.TV: за июль и август ККИ Петербурга пресек свыше 100 нарушений.
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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