На улице Маршала Казакова снесли недострой

Здание планировали использовать как административно-деловой комплекс.

В Петербурге еще одну территорию освободили от самовольного объекта. На улице Маршала Казакова демонтировали трехуровневый недострой, рассказали в городском комитете по контролю за имуществом 6 октября.

Здание планировали использовать как административно-деловой комплекс, однако инвестиционный проект так и не реализовали. Договор аренды земельного участка прекратил действие. По решению суда постройку нужно было снести. Этого не сделали, и за демонтаж взялся Петербург.

Сейчас объект полностью разобран, территория освобождена. Затраты на проведение демонтажа будут взысканы с бывшего арендатора в рамках претензионно-исковой работы. Пресс-служба ККИ

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Фото: пресс-служба ККИ Петербурга