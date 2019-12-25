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На улице Маршала Казакова снесли недострой
Сегодня, 13:15
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На улице Маршала Казакова снесли недострой

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Здание планировали использовать как административно-деловой комплекс.

В Петербурге еще одну территорию освободили от самовольного объекта. На улице Маршала Казакова демонтировали трехуровневый недострой, рассказали в городском комитете по контролю за имуществом 6 октября. 

Здание планировали использовать как административно-деловой комплекс, однако инвестиционный проект так и не реализовали. Договор аренды земельного участка прекратил действие. По решению суда постройку нужно было снести. Этого не сделали, и за демонтаж взялся Петербург.

Сейчас объект полностью разобран, территория освобождена. Затраты на проведение демонтажа будут взысканы с бывшего арендатора в рамках претензионно-исковой работы. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее на Piter.TV: за июль и август ККИ Петербурга пресек свыше 100 нарушений. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: демонтаж, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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