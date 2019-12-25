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За июль и август ККИ Петербурга пресек свыше 100 нарушений
7 сентября, 15:52
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За июль и август ККИ Петербурга пресек свыше 100 нарушений

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Были демонтированы незаконные киоски, столы, тележки, силомеры, видеоспиннеры, бинокли и другие конструкции.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в июле и августе провели рейдовые мероприятия во всех районах города. Об этом рассказали 7 сентября в пресс-службе ведомства. 

Всего выявили и пресекли свыше 100 нарушений, также изъято более 3,5 тонны овощей и фруктов. Были демонтированы незаконные киоски, столы, тележки, силомеры, видеоспиннеры, бинокли и другие конструкции. Кроме того, в рамках работы по освобождению территорий от нестационарных торговых объектов очистили 23 участка. 

Мониторинг городских территорий продолжается ежедневно. ККИ следит за тем, чтобы городское имущество использовалось законно. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Энтузиастов снесли самовольную постройку. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, рейды
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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