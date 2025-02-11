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Вчера, 16:45
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На проспекте Энтузиастов сносят самовольную постройку

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Этот участок предоставлялся инвестору для возведения торгово-бытового комплекса.

В Петербурге на проспекте Энтузиастов стартовал демонтаж самовольной постройки площадью 2,5 тыс. квадратных метров. Этот участок предоставлялся инвестору для возведения торгово-бытового комплекса, однако арендатор не исполнил обязательства по договору, и его расторгли в судебном порядке, сообщили в городском комитете по контролю за имуществом 20 августа. 

После расторжения договора суд обязал снести объект. Работы выполняют поэтапно с соблюдением всех требований безопасности. 

После завершения сноса ККИ инициирует претензионную и судебную работу по взысканию средств, затраченных на демонтаж. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Маршала Казакова стартовал демонтаж недостроя. 

Видео: пресс-служба ККИ 

Теги: кки, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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