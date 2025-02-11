На проспекте Энтузиастов сносят самовольную постройку

Этот участок предоставлялся инвестору для возведения торгово-бытового комплекса.

В Петербурге на проспекте Энтузиастов стартовал демонтаж самовольной постройки площадью 2,5 тыс. квадратных метров. Этот участок предоставлялся инвестору для возведения торгово-бытового комплекса, однако арендатор не исполнил обязательства по договору, и его расторгли в судебном порядке, сообщили в городском комитете по контролю за имуществом 20 августа.

После расторжения договора суд обязал снести объект. Работы выполняют поэтапно с соблюдением всех требований безопасности.

После завершения сноса ККИ инициирует претензионную и судебную работу по взысканию средств, затраченных на демонтаж. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Маршала Казакова стартовал демонтаж недостроя.

Видео: пресс-служба ККИ