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В ККИ отчитались о досрочном демонтаже самовольной постройки на 9-й линии Васильевского острова
Сегодня, 8:58
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В ККИ отчитались о досрочном демонтаже самовольной постройки на 9-й линии Васильевского острова

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В комитете подчеркнули, что демонтаж удалось провести с опережением графика.

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ), подведомственного городскому комитету по контролю за имуществом (ККИ) завершили снос незаконной конструкции на 9-й линии Васильевского острова. Об успешном окончании работ, длившихся около месяца, ведомство сообщило вечером 31 августа.

В комитете подчеркнули, что демонтаж удалось провести с опережением графика. Несмотря на плотную историческую застройку и соседство с жилыми домами и инженерными сетями, работы прошли в штатном режиме без приостановки городской инфраструктуры.

На данный момент площадка полностью расчищена. Следующим этапом станет обслуживание инженерных коммуникаций и благоустройство освободившейся территории, уточнили в ККИ.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Энтузиастов снесли самовольную постройку.

Фото: Пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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