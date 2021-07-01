В ККИ отчитались о досрочном демонтаже самовольной постройки на 9-й линии Васильевского острова

В комитете подчеркнули, что демонтаж удалось провести с опережением графика.

Сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ), подведомственного городскому комитету по контролю за имуществом (ККИ) завершили снос незаконной конструкции на 9-й линии Васильевского острова. Об успешном окончании работ, длившихся около месяца, ведомство сообщило вечером 31 августа.

В комитете подчеркнули, что демонтаж удалось провести с опережением графика. Несмотря на плотную историческую застройку и соседство с жилыми домами и инженерными сетями, работы прошли в штатном режиме без приостановки городской инфраструктуры.

На данный момент площадка полностью расчищена. Следующим этапом станет обслуживание инженерных коммуникаций и благоустройство освободившейся территории, уточнили в ККИ.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Энтузиастов снесли самовольную постройку.

Фото: Пресс-служба ККИ Петербурга