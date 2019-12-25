С рейса из Калининграда в Петербург сняли троих дебоширов

Им грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Транспортные полицейские Калининграда возбудили административные производства в отношении троих петербуржцев. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, инцидент произошел в аэропорту Храброво.

На стоянку воздушных судов к самолету по заявке прибыл дежурный наряд. Было установлено, что перед посадкой туристы в возрасте 42, 43 и 46 лет нарушали общественный порядок. Представитель авиакомпании принял решение отстранить их от полета.

На злоумышленников составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Им грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

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Главное фото: Piter.TV