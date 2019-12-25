Мужчина похитил рюкзак с планшетом на Ладожском вокзале

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На Ладожском вокзале транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу рюкзака. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 15 сентября.

В дежурную часть с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, у него пропал ранец с личными вещами, планшетом и зарядками перед поездкой в командировку в Мурманск.

По подозрению задержали 66-летнего похитителя, который забрал чужой рюкзак. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция раскрыла кражу кольца на Балтийском вокзале. Правоохранителями заведено дело по той же статье.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО