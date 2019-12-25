Транспортная полиция раскрыла кражу кольца на Балтийском вокзале

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу, совершенную на территории Балтийского вокзала. У 41-летней местной жительницы похитили кольцо из благородного металла за 50 тыс. рублей, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 15 сентября.

По подозрению задержали 46-летнего мужчину. Потерпевшая выронила украшение у ленты интроскопа и ушла. Злоумышленник заметил это и подобрал его.

Кольцо изъяли и скоро передадут законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV