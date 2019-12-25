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Транспортная полиция раскрыла кражу кольца на Балтийском вокзале
Сегодня, 12:13
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Транспортная полиция раскрыла кражу кольца на Балтийском вокзале

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Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу, совершенную на территории Балтийского вокзала. У 41-летней местной жительницы похитили кольцо из благородного металла за 50 тыс. рублей, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 15 сентября. 

По подозрению задержали 46-летнего мужчину. Потерпевшая выронила украшение у ленты интроскопа и ушла. Злоумышленник заметил это и подобрал его. 

Кольцо изъяли и скоро передадут законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор ремонтнику, который похитил 1,3 млн рублей из квартиры в Петроградском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: балтийский вокзал, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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