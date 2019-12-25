NBC News предположил, что пилот Flydubai был одиночкой

В США не думают, что преступник относился к какой-либо террористической организации.

Второй пилот рейса Flydubai, напавший на командира пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив, предположительно, действовал в одиночку. Соответствующее заявление сделал американский телеканал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника израильских структур безопасности, а также нескольких должностных лиц американской администрации, знакомых с ходом расследования. В СМИ пояснили, что расследование находится на ранней стадии.

Оценка указывает на то, что он действовал в одиночку. В данный момент это выглядит как террористическое дело "волка-одиночки", который оказался под влиянием [экстремистского] контента, найденного в Сети. Шалом Бен Ханана, экс-сотрудник Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка)

WSJ: Оман не стал сообщать авиакомпании о радикальных взглядах пилота Flydubai.

Фото: pxhere.com