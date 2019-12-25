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NBC News предположил, что пилот Flydubai был одиночкой
Сегодня, 15:15
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NBC News предположил, что пилот Flydubai был одиночкой

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В США не думают, что преступник относился к какой-либо террористической организации.

Второй пилот рейса Flydubai, напавший на командира пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив, предположительно, действовал в одиночку. Соответствующее заявление сделал американский телеканал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника израильских структур безопасности, а также нескольких должностных лиц американской администрации, знакомых с ходом расследования. В СМИ пояснили, что расследование находится на ранней стадии. 

Оценка указывает на то, что он действовал в одиночку. В данный момент это выглядит как террористическое дело "волка-одиночки", который оказался под влиянием [экстремистского] контента, найденного в Сети.

Шалом Бен Ханана, экс-сотрудник Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка)

WSJ: Оман не стал сообщать авиакомпании о радикальных взглядах пилота Flydubai.

Фото: pxhere.com

Теги: flydubai, nbc news, израиль
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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