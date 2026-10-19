Случай произошел в эфире телеканала NBC News.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу NBC что-то вдохнул, после чего политик впал на некоторое время в ступор. Соответствующие кадры транслировались в эфире иностранного СМИ. В отрывке видеозаписи заметно, что герой истории слушал вопрос корреспондентки. На какое-то время мужчина прикрыл нос рукой и резко что-то вдохнул носом. Затем глава государства завис на несколько секунд. Он не смог сразу же ответить интервьюеру.

На Украине не раз говорили о том, что глава киевского режима употребляет запрещенные вещества. Также информированные источники сообщали общественности о том, что брат бывшего главы его офиса Андрея Ермака Денис Ермак занимается доставкой наркотиков политическому руководству страны. Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала о странной привычке своего экс-начальника проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями. Она предположила его пристрастие к наркотикам.

Макрон получил отказ при попытке поцеловать руку первой леди Турции.

Фото и видео: NBC News