Макрон получил отказ при попытке поцеловать руку первой леди Турции

Глава Франции получил невербальный отказ от Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган не позволила поцеловать свою руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, прибывшему на торжественный прием в президентский дворец в Анкаре. Соответствующие видеокадры со встречи на высшем уровне распространились по социальным сетям. На кадрах трансляции заметно, что сначала Эмманюэль Макрон с супругой Брижит поднялись по ступенькам на крыльцо здания. Там президент Франции пожал руку турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, дважды обнял хозяина встречи и похлопал его по спине. крецкий президент вел себя гораздо сдержаннее с европейским высокопоставленным гостем.

Известно, что параллельно с этими действиями Эмине приветствовала первую леди Франции Брижит. После этого Э мманюэль Макрон повернулся к жене турецкого политического лидера и предпринял неловкую попытку поцеловать руку его супруге. Наклонившись и почти коснувшись губами, глава Елисейского дворца понял, что женщина с усилием тянет ее в противоположную сторону. Далее французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.

Напомним, что Эмманюэль Макрон прибыл на территорию Анкары на летний саммит глав государств и национальных правительств стран-членов НАТО. Мероприятие проводится в период с 7 по 8 июля.

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Фото: Telegram / BAZA