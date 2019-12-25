"Очередная пощечина". Во Франции высмеяли выход Макрона на публику в темных очках

Политик Филиппо оценил новый образ французского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь вышел на публику в темных очках. Поводом стала очередная пощечина его супруги Бриджит, предположил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Очередная пощечина от Бриджит или еще одно проявление дерзости? Флориан Филиппо, политик

Также он иронично подметил, что компания-производитель очков, которые Макрон носил в январе, обанкротилась.

В этом году Макрон выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. Причем он не снимал аксессуар на протяжении всей речи.

В мае 2025 года в Сети появилась видеозапись прибытия президента Франции во Вьетнам. Главу Елисейского дворца запечатлели на борту самолета с его женой, которая быстро подняла руку к лицу французского политика. Пользователи предположили, что она дала Макрону пощечину.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron