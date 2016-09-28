Макрон прилюдно получил пощечину от супруги

Французский президент получил в самолете удар по лицу от Бриджит Макрон.

Французский президент Эммануэль Макрон попал на видеокамеры местных журналистов во время того, как его супруга Брижит дала политику пощечину. Соответствующее заявление сделали представители издания RMC. На представленных в социальных сетях кадрах из аэропорта видно, как открывается дверь борта под номером один. Из самолета появляется силуэт французского политического лидера. В этот момент появляется рука его жены, которой не видно полностью, далее происходит легкий удар по лицу главы государства. Отмечается, что подлинность снимков подтвердил Елисейский дворец.

Кадры Эммануэля Макрона и Брижит Макрон , прибывающих во Вьетнам для начала турне по Юго-Восточной Азии, вызвали широкий резонанс в социальных сетях. материал в иностранном СМИ

Напомним, что в начале мая 2025 года новостное агентство The Associated Press опубликовало видеоролик, сделанный из купе поезда, в котором находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которые участвовали в рабочей встрече так называемой "коалиции желающих" в Киеве. В видеозапись попал момент, когда на столе перед Эмманюэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер политические лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для употребления запрещенного вещества.

Макрон пока не думает о возможности избрания на третий срок.

Фото и видео: Telegram / RMC