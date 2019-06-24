Макрон пока не думает о возможности избрания на третий срок

Глава Франции рассказал о ближайших планах по работе на занимаемом посту.

Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что является первым главой государства в истории страны, который не может избираться на третий срок из-за конституционных ограничений, однако заверил, что не думает об этом и сосредоточен на текущем мандате. Соответствующее заявление сделал глава европейского государства в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик

Я первый президент в нашей истории, и я скажу это публично, это правда, первый президент, который не имеет конституционного права выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Такого никогда не было. Некоторые прекращали свои полномочия после проигранного референдума, некоторые, к сожалению, умирали на посту, другие проигрывали выборы и не могли выдвинуть свою кандидатуру, третьи предпочитали не делать этого. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Таким образом глава государства ответил на вопрос, планирует ли он участвовать в президентских выборах в 2032 году. Эмманюэль Макрон добавил, что ему не позволяют этого сделать действующие положения Конституции. Пока что он надеется "довести этот мандат до конца". После реализации данного плана он задумается о том, что же он как политик сможет сделать для своей страны дальше.

Макрон готов созвониться с Путиным после перемирия на Украине.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron