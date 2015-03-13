Глава Франции назвал срок, в который он будет готов будет переговорить с Кремлем.

Французский президент Эмманюэль Макрон готов созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным после заключения перемирия в украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал глава государства в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик подтвердил принцип того, что диалог с Кремлем просто необходим.

Да, конечно. Я сделаю это, в полной прозрачности и скоординировано с Зеленским и в тесной координации с моими европейскими партнерами. Диалог с ним необходим. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что 10 мая Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и польский премьер-министр Дональд Туск прибыли в Киев на фоне сообщений о том, что европейские страны планируют выступить с собственной инициативой о режиме перемирия, напоминающей американские инициативы. Глава Елисейского дворца отметил, что прекращение западных поставок оружия для ВСУ не предусмотрено предлагаемым "коалицией желающих" перемирием на Украине на 30 дней.

Макрон: украинцы признают, что не смогут вернуть потерянные территории.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron