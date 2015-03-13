Глава Франции раскрыл вероятное будущее бывших украинских земель, находящихся под контролем ВС РФ.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что киевский режим прекрасно понимает, что у местных властей не получится потерянные в ходе конфликта с Вооруженными силами России территории. Соответствующее заявление сделал глава европейского государства в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик настаивает на том, что территориальные темы должны обсуждаться на будущих мирных переговорах при участии Москвы, к которым западные союзники пытаются подвести Украину "в наилучшем положении".

Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в интервью американскому телеканалу CBS лидер киевского режима Владимир Зеленский признал факт того, что Вооруженные силы Украины не способны вернуть утраченные территории. Гость программы не исключил новые потери в том случае, если Киев лишится поддержки со стороны Вашингтона. В то же время Зеленский заявил о собственном нежелании признавать утраченные территории российскими землями. По мнению политика, будущие переговоры об урегулировании регионального конфликта "будут разные, и трехсторонние, и двусторонние".

Франция не может дать больше оружия Украине, заявил Макрон.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron