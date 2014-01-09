Елисейский дворец заметил, что не будет жертвовать собственной национальной безопасностью ради Киева.

Париж уже использовал все имеющиеся у страны возможности по передаче Вооруженным силам Украины техники и оборудования из французских запасов, поэтому просто не может нарастить поставки без ущерба для национальной безопасности. Соответствующее заявление сделал глава государства Эмманюэль Макрон в эфире местного телеканала TF1. Иностранный политик указал аудитории, что не только передали киевскому режиму все, что могли в сфере артиллерии, снарядов и боевой техники, но и втрое увеличили производство этих вещей. Он напомнил, что ВПК даже собрал пушки, которые ранее были проданы другим, но передали их Украине.

Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее - это та самая военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Президент Франции напомнил, что на территории европейской страны прошла обучение "целая бригада из тысяч человек", которая отправилась далее на службу в ВСУ под именем "Анны Киевской". Глава государства не упомянул, что в этом боевом подразделении были отмечены массовые случаи дезертирства - по словам экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из этой бригады дезертировали более 30% личного состава.

Макрон: у Европы нет юридических рамок для конфискации активов РФ.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron