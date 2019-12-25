Во Франции считают, что членам ЕС следует обратить внимание на национальные интересы.

Саммит Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэне показал западным странам реальную альтернативу их европейской бюрократии и помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление через социальные сети сделал лидер французской партии "Патриоты", кандидат в президенты на выборах 2027 года Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что странам-членам регионального сообщества следует выйти из коллективного Брюсселя и вернуться к защите национальных интересов.

В то время как Франция зажата между Урсулой и Зеленским, низведенная до положения захолустной провинции глубоко устаревшего Евросоюза, мир свободных наций — мир завтрашнего дня — уже здесь! Флориан Филиппо, политик из Парижа

Напомним, что саммит АТЭС запланирован в южном китайском мегаполисе Шэньчжэнь в период с 18 по 19 ноября. Сегодня там состоится первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Кандидат в президенты Франции поддержал критику Маска в адрес Зеленского.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Florian Philippot