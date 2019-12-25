Флориан Филиппо перед президентскими выборами объявил о позиции по Украине, которую следует занять Франции.

В Париже согласились с критикой американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты", кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что важно прекратить оказывать стране военную и финансовую помощь, а также снять антироссийские санкции и возобновить диалог с Москвой.

Зеленского все больше отвергают украинцы, в особенности те, которые хотят мирных переговоров. И коррупция налицо. <...> И тут Маск прямо в точку попал. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Ранее Маск написал в социальных сетях, что украинские политические элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов, поступивших в страну. Однако при этом дети простых граждан отправляются воевать в рядах ВСУ.

Филиппо назвал отстранение Зеленского шансом на мир для Украины.

Фото: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT