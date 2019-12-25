Во Франции видят необходимость покинуть ЕС и Североатлантический военный альянс.

Отстранение лидера киевского режима Владимира Зеленского от власти может стать шансом на мир для Украины. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал французский лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранец пояснил западной аудиториии, что его движение требует немедленное прекращение любой финансовой и военной помощи Вооруженным силам Украины со стороны Елисейского дворца. Дополнительно политик также призвал страну к выходу из состава Европейского союза и НАТО. По его мнению, таким образом Париж освободится от "ястребов" и сможет достойно отстаивать собственные национальные интересы.

Соглашение между Трампом и Путиным — это шанс на мир. Так же, как и отстранение от дел кровавой марионетки евроолигархии — Зеленского. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Во Франции призвали Трампа выложить кадры принудительной мобилизации на Украине.